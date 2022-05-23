بصمة حاضرة من صلاح ومحرز في الدوري الممتاز May 23, 2022 11:27 2:38 دقيقة البصمة العربية في هذا الموسم من الدوري الإنكليزي الممتاز كانت حاضرةً وبقوة كالعادة وحمل لواءها المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز. تقارير إخبارية رياض محرز محمد صلاح -آخر الفيديوهات 2:20 دقيقة إثارة منتظرة في بطولة إيطاليا بريمير بادل الكبرى 2:38 دقيقة بصمة حاضرة من صلاح ومحرز في الدوري الممتاز 1:11 دقيقة غوارديولا يتحدث عن مشاعره الخاصة بعد الفوز باللقب 2:18 دقيقة احتفالات كبيرة لعشاق ميلان بعد الفوز باللقب 2:52 دقيقة برشلونة يُكمل الموسم بهزيمة أمام فياريال 4:23 دقيقة أتلتيكو مدريد ينهي الموسم في المركز الثالث 53:52 دقيقة وثائقي شخصية البطل - ريال مدريد 0:29 دقيقة قادش يضمن البقاء وغرناطة يغادر دوري الأضواء 1:06 دقيقة مبابي سعيد لمواصلة المشوار مع باريس سان جيرمان 0:45 دقيقة ألياسيم إلى الدور الثاني في رولان غاروس