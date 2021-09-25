وكانت النتيجة تشير لتقدم آستون فيلا 1-0 في الدقيقة 90+2 عندما تقدم برونو لتنفيذ ركلة جزاء يضمن فيها على الأقل التعادل لعملاق أولد ترافورد.

لكن اللاعب أطاح بالكرة فوق المرمى أمام أنظار الدون كريستيانو رونالدو المتخصص بتنفيذ ركلات الجزاء والكرات الثابتة.

وخسر فريق المدرب أولي غونار سولشار لأول مرة هذا الموسم فتراجع للمركز الرابع.

وهذه المرة الثانية فقط التي يضيع فيها برونو ركلة جزاء في 23 محاولة له مع مان يونايتد ضمن جميع المسابقات وللمرة الأولى منذ أكتوبر 2020 ضد نيوكاسل في الدوري الإنكليزي.

وسجل برونو 3 ركلات ناجحة في مرمى آستون فيلا في المباريات الثلاث السابقة توالياً بين الفريقين.