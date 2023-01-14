

وتلقى ليفربول خسارة مذلة ضد برايتون 3-0 بفضل ثنائية سولي مارش، ليتعرض للهزيمة الثانية تواليًا في الدوري بعد خسارته 3-1 ضد مضيفه برنتفورد في المرحلة السابقة.



وقفز برايتون فوق ليفربول رافعًا رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع مقابل 28 لخصمه الثامن.

وهذه المباراة الثالثة تواليًا التي يفشل فيها ليفربول بالفوز بعد أن اكتفى السبت الماضي بالتعادل 2-2 على أرضه مع ولفرهامبتون في كأس إنكلترا ليفرض الأخير مباراة إعادة.

وفي المباراة الأولى للوافد الجديد المهاجم الدولي الهولندي كودي خاكبو في الدوري مع ليفربول، كان برايتون قادرًا على إلحاق هزيمة مذلة بصيفه لولا الرعونة أمام المرمى في الكثير من الفرص وتألق الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وافتتح مارش التسجيل عندما استغل برايتون تشتيت خاطئ من دفاع ليفربول للكرة أمام منطقته لتصل إلى الياباني كاورو ميتوما مررها إلى الإنكليزي غير المراقب أمام المرمى (46).

وضاعف مارش تقدم فريقه بهدف جميل بعدما وصلته الكرة على مشارف المنطقة، توغل إلى داخلها وسددها بيسراه إلى يسار أليسون (53).

وأحرز البديل داني ويلبيك الثالث بعد أن وصلت الكرة من رمية تماس إلى مارش على مشارف المنطقة على الجهة اليمنى، ومنه تمريرة رأسية إلى الإنكليزي الذي رفعها فوق رأس المدافع وسددها على الطائر منخفضة في الشباك (81).

وفي مباريات أخرى، عمق ساوثمبتون من جراح إيفرتون ومدربه فرانك لامبارد وصيف القاع بفوزه على مضيفه 2-1، وألحق نوتنغهام فوريست الهزيمة الرابعة تواليًا بضيفه ليستر سيتي بنتيجة 2-0 كما فاز ولفرهامبتون 1-0 على ضيفه وست هام.



ولم يحضر أعضاء إدارة ايفرتون المباراة لما وصفوه بـ"تهديد حقيقي وقوي على سلامتهم" على خلفية مطالبة الجماهير برحيلهم.