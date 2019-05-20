وكان بوتر الذي صنع اسمه في عالم التدريب مع فريق أوسترسوند السويدي، يشرف على تدريب سوانسي سيتي في دوري الدرجة الأولى (الثانية عملياً) الموسم الماضي.

وأكد بوتر البالغ من العمر 44 عاماً في بيان للنادي أنه متحمس جداً، مضيفاً "لقد حمَّستني الأفكار والخطط التي وضعوها لمستقبل هذا النادي. أنا سعيد جداً ويشرفني أن أكون شريكاً في ذلك".

وأوضح بوتر في مؤتمر صحافي "لقد عملت بجد للوصول إلى هذه المرحلة، والطريق الذي سلكته هو 14 عاماً من التعلم والتضحية"، مضيفاً "سأبذل الآن قصارى جهدي لهذا النادي ومساعدته على التطور".

وتابع "المنافسة هي أن الدوري الإنكليزي الممتاز هو التحدي الأكبر في حد ذاته. وظيفتي أن أجعل اللاعبين يعتقدون أن بإمكانهم خوض كل مباراة من أجل الفوز".

وقال رئيس النادي طوني بلوم "نحن سعداء للحصول على خدمات أحد أكثر المدربين الإنكليز شباباً"، مضيفاً "غراهام بوتر لديه سجل ممتاز في تطوير الفرق بأسلوب لعب جذاب وتصميم قوي وروح جماعية قوية".

وقاد بوتر فريق أوسترسوند من الدرجة الرابعة إلى الأولى (للمرة الأولى في تاريخه) في مدى 4 أعوام (2010-2014) حيث أنهى موسمه الأول في الوصافة (2015) ثم الثاني في المركز السابع (2016)، ثم قاده للقبه الأول في تاريخه عندما أحرز الكأس المحلية موسم 2016-2017.

وتألق بوتر مع الفريق السويدي في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي بتخطيه على الخصوص أندية غلطة سراي التركي وفولا اللوكسمبورغي وباوك تسالونيك اليوناني في الأدوار التمهيدية ليحجز بطاقته في دور المجموعات وينهيه في المركز الثاني خلف أتلتيك بلباو الإسباني وأمام زولت فاريجيم البلجيكي وفيتيس أرنهم الهولندي، قبل يخرج على يد أرسنال الإنكليزي في دور الـ16.