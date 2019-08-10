حقق كل من بيرنلي وبرايتون بداية مميزة ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت بفوز الأول على ساوثمبتون 3-0 والثاني على مضيفه واتفورد بذات النتيجة.

وحقق مدرب برايتون الجديد غراهام بوتر انطلاقة فاقت التوقعات بفوزه خارج أرضه على واتفورد الذي بلغ نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي.

ومنح هدف الفرنسي عبدالله دوكوري بالخطأ في مرمى فريقه التقدم لبرايتون الذي عزز النتيجة عبر فلوران أندوني ونيل موباي في الدقيقتين 65 و77 ليحصد الفريق الذي نجا من الهبوط الموسم الماضي أول ثلاث نقاط.

بدوره أفرح بيرنلي أنصاره بفوز مماثل على ضيفه ساوثمبتون بفضل أشلي بارنس في الدقيقتين 63 و70 ويوهان غودموندسون في الدقيقة 75.

وتعادل كريستال بالاس مع ايفرتون سلباً في مباراة شارك فيها الإيفواري ويلفريد زاها في الشوط الثاني مع كريستال بالاس دون أن ينجح في منح فريقه الفوز.

وكان زاها يريد مغادرة الفريق بعدما تلقى عروضا من ايفرتون وارسنال إلا أن ناديه رفض لتمر علاقة الطرفان ببعض التوتر.

وكان ايفرتون من اكثر الفرق انفاقاً خلال الميركاتو الصيفي مع استقدامه سبعة لاعبين لكنه اكتفى بنقطة في بداية مشواره الذي شهد طرد لاعب وسطه الفرنسي مورغان شنيدرلين في الدقيقة 76 لنيله إنذارا أصفر ثانياً.

وخطف العائد شيفيلد يونايتد بعد غياب 13 عاماً عن الممتاز نقطة ثمينة من بورنموث بتعادله معه 1-1 في الوقت القاتل.

ووضع كريس ميفام بورنموث في المقدمة في الدقيقة 62 وعادل بيلي شارب قبل دقيقتين من النهاية.