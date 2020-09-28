وإذا كان استون فيلا حقق فوزه الثاني من انطلاق الموسم في مباراتين، فإن فولهام العائد الى دوري الدرجة الممتازة مني بخسارته الثالثة وتلقت شباكه 10 اهداف في ثلاث مباريات ما يرسم علامة استفهام حول قدرته في البقاء بين مصاف أندية النخبة.

وحسم آستون فيلا الذي تحاشى الهبوط في المرحلة الاخيرة الموسم الماضي، النتيجة في ربع الساعة الأول بنسبة كبيرة بعد أن تقدم بهدفين لنجمه جاك غريليتش من زاوية ضيقة بعد مرور 4 دقائق قبل أن يضيف الايرلندي كونور هوريهاين هدفا رائعا بعد لعبة مشتركة (15).

وفي مطلع الشوط الثاني اضاف المدافع العملاق تايرون مينغز الهدف الثالث ليقضي على أي أمل لفولهام بالعودة في المباراة.

ورد فولهام بهدف سجله بوبي ريد لكن الحكم ألغاه بعد مراجعة تقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر".

وكان استون فيلا تغلب على شيفيلد يونايتد 1-صفر في المرحلة الماضية، في حين تأجلت مباراته الافتتاحية ضد مانشستر سيتي لأن رابطة الدوري منحت الأخير راحة لأسبوع اضافي في مطلع الموسم بسبب مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث خرح من الدور ربع النهائي على يد ليون الفرنسي بخسارته 1-3 في البطولة المجمعة التي اقيمت في لشبونة عاصمة البرتغال.