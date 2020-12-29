وحسم مانشستر يونايتد مواجهته الصعبة أمام ضيفه وولفرهامبتون 1-0 يوم الثلاثاء في الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكانت المباراة تسير باتجاه التعادل قبل أن يأتي هدف الفوز بفضل راشفورد 90+3 عقب تسديدة ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى المرمى.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن ليفربول المتصدر فيما توقف رصيد الخاسر عند 21 نقطة بالمركز الثاني عشر.

وأجرى النروجي أولي غونار سولشاير ستة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي بدأت المباراة في التعادل 2-2 أمام ليستر سيتي السبت في ظلّ الجدول المزدحم، أبرزها مشاركة الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني على حساب الفرنسي أنطوني مارسيال.



وكان "الذئاب" الأخطر مع بداية المباراة حيث سددوا ثلاث مرات على مرمى أصحاب الأرض أخطرها عبر البرتغالي روبن نيفيش من خارج المنطقة أبعدها الحارس الإسباني دافيد دي خيا (13).



واصل فريق المدرب البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو ضغطه وأصاب المغربي رومان سايس العارضة إثر رأسية من ضربة ثابتة من البرتغالي جواو موتينيو (23).



وأتت أخطر فرص يونايتد عندما رفع مايسون غرينوود كرة متقنة عن الرواق الأيمن تابعها البرتغالي برونو فرنانديش من أمام المرمى تصدى لها مواطنه الحارس روي باتريسيو برجليه (34).



وأنقذ دي خيا مرماه بتصدٍ رائع للمتألق سايس الذي تابع على الطائر الكرة إثر عرضية من بيدرو نيتو (39).



وبعد أن شهد نصف الساعة الأول من الشوط الثاني أداءً باهتاً من الفريقين، ظنّ يونايتد أنه افتتح التسجيل عندما تابع الإيفواري أريك بايي برأسه كرة عرضية من لوك شو ارتدت من المدافعين لتتهيأ أمام كافاني الذي تابعها في الشباك إلا أنّه ألغي بداعي تسلل على الأخير (69)، قبل أن يسدد الفرنسي بول بوغبا كرة قوية تصدى لها باتريسيو (75).



وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، رفع فرناديش كرة طويلة من خلف خط منتصف الملعب في ظهر المدافعين، وصلت إلى راشفورد الذي تلاعب بمدافعين قبل أن يسددها بيسراه ارتدت من سايس لتتابع طريقها نحو الشباك (90+3).

