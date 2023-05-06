المدرب المؤقت لتوتنهام يسعى لتحقيق انتصاره الأول من قبل beIN SPORTS May 6, 2023 11:54 2:40 دقيقة يسعى ريان ماسون المدرب المؤقت لتوتنهام إلى تحقيق انتصاره الأول وذلك عندما يستضيف السبيرز فريق كريستال بالاس في ديربي لندني تميل كفة نتائجه في السنوات الأخيرة بشدة لصالح توتنهام. تقارير إخبارية توتنهام هوتسبير الدوري الإنكليزي الممتاز كريستال بالاس -آخر الفيديوهات 4:00 دقيقة أوراوا الياباني بطلاً لدوري أبطال آسيا 3:20 دقيقة التنافس يشتد قبل خمس جولات من نهاية الدوري الفرنسي 1:59 دقيقة المنتخب الجزائري يبلغ ربع نهائي "كان" تحت 17 عامًا 2:40 دقيقة المدرب المؤقت لتوتنهام يسعى لتحقيق انتصاره الأول 3:25 دقيقة ريال مدريد على أبواب مرحلة الحسم 5:38 دقيقة 47 نقطة لبوكر تعيد توازن فينيكس 1:08 دقيقة مدرب دورتموند ينفي أنباء رحيل بيلينغهام إلى ريال 1:17 دقيقة كلوب يؤكد على صعوبة المواجهة أمام برينتفورد 1:16 دقيقة أرتيتا يتحدث عن تطور نيوكاسل وحظوظ آرسنال 3:06 دقيقة مباراة بأهداف مختلفة بين مانشستر سيتي وليدز