متابعة: مازن الريس

أهداف ليفربول الثلاثة توحي بقدرة أبناء يورغن كلوب على التنافس الجدي على لقب الدوري الممتاز، بعدما حقق وصيف الموسم الماضي فوزاً مستحقاً على ضيفه أرسنال 3-1 اليوم السبت ضمن الأسبوع الثالث من المسابقة.

وكان ليفربول الطرف الأفضل في اللقاء وتناوب على أهدافه الثلاثة كلّ من الكاميروني ماتيب (41) والمصري محمد صلاح صاحب الثنائية (49 من ركلة جزاء) و (58 من تسديدة رائعة).

وتكفّل البديل الأوروغوياني توريرا بتسجيل هدف أرسنال الشرفي قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

وهذه الخسارة الأولى التي يتلقاها أرسنال ليتجمّد رصيده عند ست نقاط في الوقت الذي انفرد به ليفربول بالصدارة بعدما رفع رصيده لتسع نقاط من ثلاثة انتصارات.

ومع أنّ السيطرة على المباراة كانت متكافئة إلى حدّ ما إلا أنّ ليفربول كان الأكثر محاولات، إذ بلغ إجمالي تسديداته (25) مقابل (9) فقط لأرسنال.

ليفربول وارسنال - التغطية الخاصة

هدف: (85) - البديل الأوروغوياني توريرا يذلل الفارق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

- ليفربول يتراجع للخلف في الدقائق الفائتة معتمداً على سلاح الهجمات المرتدة قبل ربع ساعة من النهاية.

هدف: (59) - صلاح يخطف الأضواء بإضافته الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد انطلاقة رائعة.

(56) صلاح يحاول بضربة رأس تخطئ المرمى.

(52) أوباميانغ يتأخر في التسديد مفوتاً على أرسنال فرصة تذليل الفارق.

هدف: (49) - ليفربول يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها صلاح وتحصل عليها بنفسه بعد الشد من البرازيلي دافيد لويز.

(45+1) آخر فرص الشوط الأول من صلاح الذي انسل بين مدافعي أرسنال لكن الكرة أبعدت في اللحظة الأخيرة.

هدف: (41) - الكاميروني ماتيب يفتتح التسجيل بضربة رأس.

(40) أول ظهور للمصري محمد صلاح بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تنحرف سنتيمترات قليلة عن المرمى.

(34) بيبي يقوم بالصعب وينفرد بمرمى ليفربول عقب انطلاقة سريعة لكن تسديدته في مكان وقوف أدريان.

(32) تسديدة من هندرسون ترتطم بالدفاع وتخرج لركلة ركنية.

(31) الإيفواري بيبي كاد يباغت من تسديدة على حافة منطقة الجزاء لكن كرته تجاور المرمى.

(20) الإسباني سيبايوس يهدي كرة "مقشّرة" للسنغالي مانيه لكن الأخير يسدد كرة ضعيفة بين يدي الألماني لينو.

(11) الإسباني أدريان كاد يكلّف ليفربول تلقي الهدف الأول إلا أنّ تسديدة الغابوني أوباميانغ أخطأت المرمى الفارغ.

(9) كرة طائشة من فينالدوم تخطئ مرمى أرسنال.

(2) ليفربول كاد يفتتح التسجيل مبكراً بفضل فيرمينيو لكنه وصل متأخراً للكرة العرضية التي أرسلها روبرتسون.

التشكيلة الرسمية لكل من ليفربول وأرسنال