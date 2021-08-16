الدوري الإنكليزي: جولة افتتاحية غزيرة بحضور الجماهير من قبل beIN SPORTS August 16, 2021 18:35 2:39 دقيقة أسدل السّتار على أولى جولات الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز، بعشر مباريات لم تشهد تسجيل أيّ َ تعادل لكنّها شهدت إحراز 34 هدفاً، تزامناً مع عودة الجماهير بشكل كامل للمدرّجات. تقارير إخبارية الدوري الانكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 1:50 دقيقة ذكرى أول مباراة منقولة في عهد البريميرليغ 2:39 دقيقة الدوري الإنكليزي: جولة افتتاحية غزيرة بالأهداف 0:53 دقيقة عودة الأندية المنسحبة إلى رابطة الأندية الأوروبية 0:50 دقيقة توتنهام يواصل الضغط على هاري كين 1:56 دقيقة لابورتا يشنُّ هجوماً عنيفاً على بارتوميو 0:31 دقيقة الألعاب البارالمبية ستقام من دون جماهير 0:22 دقيقة ريال مدريد يعلن عن تمديد عقد كورتوا 0:40 دقيقة فينورد ينتصر بالأربعة في الدوري الهولندي 0:52 دقيقة سيميوني يكشف سبب فوز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيغو 1:01 دقيقة غوارديولا يعترف بعد الخسارة بصعوبة مواجهة توتنهام