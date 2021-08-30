الدوري الإنكليزي الممتاز : أفضل 5 أهداف - الجولة الثالثة من قبل beIN SPORTS August 30, 2021 19:23 3:51 دقيقة لقد شهد الأسبوع الثالث من الدوري الإنكليزي الممتاز تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإنكليزي أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة منتخب إسبانيا يبدأ معسكره في لاس روثاس 1:55 دقيقة المنتخب القطري يخوض حصته التدريبية الأولى في المجر 0:41 دقيقة روخاس تطلق ركلة بداية برشلونة وخيتافي 2:29 دقيقة يوم خالد في تاريخ سيتي ذكرى التعاقد مع دي بروين 0:39 دقيقة المطيري يهدي الكويت أول ميدالية 0:41 دقيقة التونسي كتيلة يحقق ذهبية سباق 100 م كراسي 9:23 دقيقة بوغبا يتحدث عن إصابته السابقة وحالته البدنية 3:16 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة الرابعة 3:51 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز : أفضل 5 أهداف - الجولة 4:01 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة الثالثة