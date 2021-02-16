الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 24 من قبل beIN SPORTS February 16, 2021 17:45 4:06 دقيقة لقد شهد الأسبوع الرابع والعشرون من الدوري الإنكليزي الممتاز تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإنكليزي الممتاز أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 1:47 دقيقة مجاهد يشدد على ضرورة انتهاء عمل اللجنة المؤقتة 3:40 دقيقة اكتمال استعدادات الأهلي والمريخ قبل اللقاء المرتقب 1:19 دقيقة مقابلة حصرية مع النجم المغربي عادل تاعرابت 0:35 دقيقة ليفربول يكمل استعداداته لمواجهة لايبزيغ 2:49 دقيقة تشيلسي إلى المركز الرابع بفوزه المقنع على نيوكاسل 3:00 دقيقة وست هام يضرب شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة 1:07 دقيقة تعادل تونس وبوركينافاسو في كأس أمم إفريقيا للشباب 0:54 دقيقة ناغلسمان: "ليفربول لن يكون منافساً سهلاً" 0:25 دقيقة كومان يرفض تأكيد مشاركة بيكيه أمام سان جيرمان 0:44 دقيقة بوتشيتينو: "مواجهة برشلونة استثنائية"