عادت عجلة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للدوران من دون جمهور بعد توقف نحو 100 يوم بسبب فيروس كورونا المستجد، مع صافرة بداية المباراة بين أستون فيلا وضيفه شيفيلد يونايتد الأربعاء، والمؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين.

وبدأت المباراة قرابة الساعة 17,00 ت غ بدقيقة صمت حداداً على ضحايا وباء "كوفيد-19"، كما قام لاعبو أستون فيلا وشيفيلد بالركوع لإظاهر تضامنهم ضد العنصرية التي راح ضحيتها مؤخراً الأميركي جورج فلويد.

وتوقفت منافسات الدوري في آذار/مارس الماضي، وستستكمل مبارياته الـ92 المتبقية (المباراتان المؤجلتان اليوم وتسع مراحل كاملة) حتى أواخر تموز/يوليو. ويتصدر ليفربول الترتيب بفارق 25 نقطة عن سيتي الثاني.

