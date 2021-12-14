الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 16 من قبل beIN SPORTS December 14, 2021 18:16 4:35 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف سُجّلت في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم. أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة بايلز أفضل رياضية للعام 2021 بحسب مجلة "تايم" 2:04 دقيقة الكواري: "مباراة قطر والجزائر ستكون قوية" 0:57 دقيقة أندية الدوري الإنكليزي تخشى إمكانية تعليق الموسم 3:43 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 3:30 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 18 4:35 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 16 1:02 دقيقة تجريد أوباميانغ من شارة قيادة أرسنال 1:03 دقيقة سانشيز يؤكد جاهزية منتخب قطر لمواجهة الجزائر 0:48 دقيقة مخاوف من إمكانية تجميد موسم الدوري الإنكليزي 1:22 دقيقة إبراهيمي: المنتخب الجزائري جاهز لمواجهة العنابي