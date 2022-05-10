الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 36 May 10, 2022 14:14 3:55 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف سُجّلت في الجولة الـ 36 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. الدوري الإنكليزي الممتاز أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة تقارير تكشف عن اجتماع بين بايرن ووكيل ماني 5:25 دقيقة إصلاحات وتغييرات جذرية يناقشها اليويفا 3:53 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 35 3:35 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 36 3:55 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 36 3:04 دقيقة نظرة على اللاعبين العرب في الدوري التركي 2:15 دقيقة يوسف بلايلي يقدم مستويات جيدة مع بريست 3:22 دقيقة ليفربول يواجه أستون فيلا بشعار "ممنوع الخطأ" 2:37 دقيقة برشلونة يواجه سيلتا فيغو بغياب بوسكيتس 0:50 دقيقة NBA: وليامس مدرب فينيكس صنز الأفضل في الموسم