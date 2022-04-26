الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 34 April 26, 2022 19:08 4:11 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف سُجّلت في الجولة الـ 34 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. الدوري الإنكليزي الممتاز أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 4:11 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 34 0:30 دقيقة الفوز شعار القوة الجوية في مواجهة مومباي سيتي 0:28 دقيقة التعاون ينشد الفوز من بوابة باختاكور 1:10 دقيقة موقعة حاسمة تجمع شباب الأهلي دبي بفولاد خوزستان 5:56 دقيقة قمّة مرتقبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد 5:56 دقيقة مانشستر سيتي - ريال مدريد: معلومات البث المباشر 0:56 دقيقة بنفيكا يتوجّ بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب 0:29 دقيقة اليوناني جونياس يعود مدرباً لبيراميدز 0:46 دقيقة الأولمبية الإيطالية تدعم حظر مشاركة اللاعبين الروس 2:41 دقيقة اليويفا يختار أجمل أهداف مباريات نصف النهائي