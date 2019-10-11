الصحيفة أشارت أن ايركسن اتخذ قراره بالرحيل رغم تلقيه ثلاثة عروض للتجديد من فريقه لكنه رفض وأصر على الرحيل ، لكن إدارة توتنهام بقيادة الرئيس " دانييل ليفي " تميل إلى بيع إريكسن في الميركاتو الشتوي على الأقل بعشرين أو خمس وعشرين مليون يورو قبل أن يرحل اللاعب مجانًا بعد نهاية عقده في الصيف المقبل

وأشارت الكثير من التقارير أن الرئيس "ليفي " حاول في الصيف الماضي بيع إيرسكن بعدما راجت أخبار حول عزم ريال مدريد التوقيع مع اللاعب ، وقد حدد رئيس النادي سعر إيركسن في وقت سابق بمئتين وخمسين مليون يورو ، وقد يكون إيركسن حسب التقارير ذاتها نجم الميركاتو الشتوي

