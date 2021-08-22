وكان يونايتد افتتح موسمه بخماسية (5-1) ضد ضيفه ليدز يونايتد.

ورفع فريق العاصمة اللندنية رصيده إلى ست نقاط.

وأجرى المدرب النروجي ليونايتد أولي غونار سولشار تغييرين على التشكيلة التي بدأت أمام ليدز، حيث دفع بالمهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال ولاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش بدلا من الويلزي دانيال جيمس والاسكتلندي سكوت ماكتوميناي، فيما تواجد الوافد الجديد الفرنسي رافاييل فاران الذي تم تقديمه في المباراة الأولى على مقاعد البدلاء ولم يستعن بخدماته.

وهدد الضيوف باكرًا عبر فرصتين محققتين من ضربة ثابتة نفذها البرتغالي برونو فرنانديز، صاحب الهاتريك ضد ليدز، تابعها القائد هاري ماغواير ارتدت من العارضة قبل أن تتهيأ أمام مارسيال تابعها نحو الشباك، إلا أنها لم تتجاوز خط المرمى بفارق ميليمترات (7).

شكلت محاولات يونايتد من الضربات الثابتة الخطورة داخل المنطقة قبل أن يأتي هدف التقدم عكس مجريات اللعب. إذ وصلت الكرة إلى تشي آدمز خارج المنطقة، سددها بيسراه على يسار الحارس الإسباني دافيد دي خيا، إلا أن الهدف احتسب عكسيًا بعد ارتداد الكرة من البرازيلي فريد في طريقها إلى المرمى (30).

وكان هناك اعتراض من فرنانديز مطالبًا بخطأ لم يُحتسب له في عملية افتكاك الكرة منه والتي أسفرت عن الهدف.

وكاد الشياطين الحمر أن يدخلوا الى الاستراحة متعادلين برأسية ماتيتش إثر ركنية من لوك شو، تصدى لها الحارس أليكس ماكارثي (44).

نجح يونايتد في إدراك التعادل بعد تبادل جميل للكرة داخل المنطقة بين فرنانديز والفرنسي بول بوغبا، قبل أن يمرر الأخير الكرة إلى مايسون غرينوود تابعها في الشباك (55).

أحكم الضيوف سيطرتهم على مجريات الشوط الثاني وكادوا أن يتقدموا في النتيجة بعد فاصل مهاري لبوغبا داخل المنطقة مراوغًا المدافعين قبل أن يسدد بيسراه كرة زاحفة مرت بجانب القائم (59).

دفع سولشاير بجايدون سانشو الوافد من بوروسيا دورتوند الألماني هذا الموسم في وقت واصل يونايتد ضغطه وأهدر فرصتين من رأسية لغرينوود (64) وأخرى لفرنانديز (65).

وكاد أن يخطف "القديسين" هدف الفوز عندما افتكوا الكرة من ماغواير في منطقة الخصم لتصل إلى آدمز ومنه إلى آدم أرمسترونغ الذي انفرد بدي خيا، إلا أن الأخير قام بتصدٍ رائع محوّلاً الكرة إلى ركنية (74).