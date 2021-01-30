"التدارك" شعار مانشستر يونايتد أمام أرسنال من قبل beIN SPORTS January 30, 2021 11:31 3:03 دقيقة يسعي مانشستر يونايتد لنفض غبار خسارته المفاجئة أمام شيفيلد يونايتد في الجولة الماضية من البريميرليغ وذلك عندما يحل ضيفا على أرسنال. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد أرسنال شيفيلد يونايتد -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة إصابة غوريتسكا ومارتينيز بفيروس كورونا 0:30 دقيقة إصابة كاراسكو وإيرموسو بـ"كوفيد-19" 0:43 دقيقة تحديد نسبة الحضور الجماهيري في "بطولة أستراليا" 2:34 دقيقة بالميراس يواجه سانتوس من أجل لقب الـ"ليبرتادوريس" 0:47 دقيقة غوارديولا يمتدح أداء شيفيلد يونايتد 3:03 دقيقة "التدارك" شعار مانشستر يونايتد أمام أرسنال 0:37 دقيقة كونتي يُشيد بـ"إنزاغي" قبل مواجهة بينيفينتو 3:00 دقيقة ريال مدريد يبحث عن مواصلة مطاردة المتصدر "أتلتيكو" 0:32 دقيقة مانشستر سيتي يبحث عن تأمين صدارته للـ"بريمرليغ" 1:51 دقيقة ميلان يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات