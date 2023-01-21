البلجيكي تروسار متحمّس لتجربته الجديدة مع آرسنال من قبل beIN SPORTS January 21, 2023 18:04 1:12 دقيقة صرّح لاعب نادي آرسنال لياندرو تروسار أنه متحمّس ومستعدّ لأن يظهر للجماهير ما هو قادر على تقديمه، وذلك من أجل ناديه اللندني الجديد، مضيفا أنه جاء لمساعدتهم في تحقيق أحلامهم. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز آرسنال لياندرو تروسارد -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة يوفنتوس يقرّر استئناف الحكم بخصم 15 نقطة من رصيده 1:12 دقيقة البلجيكي تروسار متحمّس لتجربته الجديدة مع آرسنال 0:35 دقيقة بشكتاش يتعاقد مع المهاجم الكاميروني أبو بكر 0:42 دقيقة ريال سوسييداد يواصل تألقه ويهزم رايو فايكانو 3:59 دقيقة التعادل السلبي يحسم مواجهة ليفربول بضيفه تشلسي 0:40 دقيقة سبورت: حكيم زياش يدخل دائرة اهتمام برشلونة 0:52 دقيقة ديلي ميل: هاري كاين مطلوب في مانشستر يونايتد 0:48 دقيقة أبرز المقارنات قبل مباراة الزمالك والأهلي 1:13 دقيقة أتليتيكو مدريد يقدم ديباي لوسائل الإعلام 5:37 دقيقة باوتيستا أغوت يتجاوز امتحان موراي الصعب