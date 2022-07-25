الآمال منعقدة على لامبارد لإعادة التوهج لإيفرتون من قبل beIN SPORTS July 25, 2022 22:15 2:59 دقيقة بعد نجاةِ إيفرتون من الهُبوط الموسم الماضي، تُعْقَدُ آمالٌ كبيرةٌ على المدرب فرانك لامبارد لإعادة التوهج الى الفريق في الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز. تقارير إخبارية إيفرتون الإنكليزي الدوري الإنكليزي الممتاز فرانك لامبارد -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة نايف أكرد يخضع لجراحة ناجحة 0:42 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إنكلترا والسويد في نصف النهائي 2:59 دقيقة الآمال منعقدة على لامبارد لإعادة التوهج لإيفرتون 0:33 دقيقة نيمار يطمح إلى الفوز بكأس الأبطال الفرنسية 0:33 دقيقة تسبيـيري يعبر إلى ثاني أدوار بطولة كرواتيا 9:42 دقيقة الكشف عن شعار أولمبياد باريس 2024 0:39 دقيقة فوس تفوز بالمرحلة الثانية من طواف فرنسا للسيدات 0:39 دقيقة (تقارير) بوسطن سيلتكس يسعى للتعاقد مع كيفن دورانت 0:37 دقيقة الأحد انتهاء موعد التقديم للتطوع في المونديال 0:26 دقيقة فوز فلسطين على السودان في كأس العرب للشباب