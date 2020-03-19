ويأتي هذا القرار بعد إرجاء كأس أوروبا للمنتخبات من الصيف المقبل إلى صيف 2021، ما فتح باب تمديد موعد نهاية الدوري بحال سمحت ظروف تفشي الفيروس الذي أرهق بطولات القارة العجوز.

وفي بيان مشترك، أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الممتاز ورابطة دوري المحترفين ورابطة دوري السيدات بالإضافة لاتحادات اللاعبين والمدربين موافقتهم على تمديد الموعد الرسمي لنهاية موسم 2019-2020 ”لأجل غير مسمى“ في محاولة للمساعدة في استكمال الموسم.

وأضاف البيان "نحن متحدون في التزامنا لإيجاد طرق لاستئناف موسم 2019-2020 لكرة القدم وضمان خوض جميع المباريات المحلية والأوروبية بعد أن تصبح الأمور آمنة وممكنة".

وكانت المنافسات المحلية قد أرجئت في بادئ الأمر الجمعة الماضي حتى الرابع من نيسان/أبريل المقبل، بعد إصابة مدرب أرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا وجناح تشيلسي الشاب كالوم هودسون-أودوي، من بين حالات أخرى، بفيروس "كوفيد-19".

ويتصدر ليفربول، بطل أوروبا 2019، ترتيب الدوري بفارق شاسع يبلغ 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، وهو أقرب من أي وقت مضى لإحراز لقبه الأول منذ 1990.

وشملت قرارات التعليق المتخذة في الآونة الأخيرة، إلغاء مباراتي منتخب إنكلترا الوديتين مع إيطاليا والدنمارك في 27 و31 آذار/مارس الجاري.

كما أعلن نادي إيفرتون فرض حجر صحي على لاعبي فريقه، وقام مانشستر سيتي بعزل أحد لاعبيه بعدما أجرى أحد أفراد عائلته فحوصاً للكشف عن فيروس كورونا.

كما أعلن ناديا واتفورد وبورنموث عن عزل فردي لبعض لاعبيهم بسبب عوارض ومخاوف من الفيروس.

وكشف الايرلندي الشمالي براندن رودجرز مدرب فريق ليستر سيتي أن عدداً من لاعبي فريقه ظهرت عليهم أعراض إصابة فيروس كورونا وتم "إبعادهم" عن زملائهم.