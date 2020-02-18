اختلفت أساليب تعاطي أندية البريميرليغ، مع استراحة منتصف الموسم الأولى في تاريخ الكرة الإنكليزية حيث حرص البعض على تحقيق حالة من التقارب، بينما اختار آخرون منح الحرية للاعبين في اختيار الطريقة التي يرونها مناسبة للإستجمام بعيداً عن أجواء المباريات.