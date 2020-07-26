احتفال "غير عادي" داخل غرف ملابس أستون فيلا من قبل beIN SPORTS July 27, 2020 01:10 0:43 دقيقة أطلق العنان داخل غرف ملابس فريق أستون فيلا للأهازيج والاحتفالات عقب كسب معركة البقاء بين أندية الدوري الإنكليزي الممتاز. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز أستون فيلا الإنكليزي -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة احتفال "غير عادي" داخل غرف ملابس أستون فيلا 1:46 دقيقة ساري: "حلم راودني منذ الطفولة" 1:01 دقيقة إلتشي بدلاً من فوينلابرادا في ملحق الصعود 0:19 دقيقة صورة رونالدو وساري لها دلالات كثيرة 1:39 دقيقة بونوتشي يقرُّ بصعوبة الظفر بلقب الدوري هذا الموسم 0:40 دقيقة رونالدو يتألق ويوفنتوس يتوّج باللقب مجدداً 4:20 دقيقة روما يتجاوز عقبة فيورنتينا 3:40 دقيقة "هاتريك" إيموبيلي يساهم في دك شباك فيرونا بخماسية 3:54 دقيقة أيوه يمنح سوانسي سيتي الأفضلية على برينتفورد 1:00 دقيقة المصري محمود تريزيغيه: "حاربت كثيراً"