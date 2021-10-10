إينس يتحدث عن المنافسة التاريخية بين مانشستر يونايتد وليفربول من قبل beIN SPORTS October 10, 2021 14:58 13:57 دقيقة قال النجمُ الإنكليزي المعتزل بول إينس إن المنافسة َ بين نادييه السابقين مانشستر يونايتد وليفربول تاريخية، مشيرا إلى أن جماهيرَ الشياطين الحمر لا يمكنها هضم ُ تفوق الريدز في الوقت الحالي. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد ليفربول -آخر الفيديوهات 1:07 دقيقة لقب ماراثون شيكاغو من نصيب تورا وشيبنغيتيش 0:53 دقيقة النجم السابق روي كوستا رئيساً جديداً لفريق بنفيكا 2:40 دقيقة مشاهدة مباراة إسبانيا وفرنسا – بث مباشر اليوم 4:53 دقيقة إيطاليا ثالثة دوري الأمم الأوروبية 13:57 دقيقة إينس يتحدث عن شدة التنافس بين يونايتد وليفربول 0:49 دقيقة المنتخب الليبي يبدأ استعداده لمواجهة مصر المرتقبة 1:23 دقيقة سانتوش يشدد على أهمية إشراك رونالدو في المباريات 3:02 دقيقة دربي مرتقب بين الأرجنتين وأوروغواي 1:33 دقيقة البرازيل على أعتاب التأهل إلى مونديال قطر 1:38 دقيقة فابيانسكي المعتزل دوليا يودع منتخب بلاده بشكل مؤثر