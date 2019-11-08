إيمري ينوّه إلى وجوب اكتساب الثقة بعيداً عن ملعب الاتحاد من قبل beIN SPORTS November 8, 2019 19:53 0:58 دقيقة قال أوناي إيمري مدرب أرسنال إنّ خصمه القادم في الدوري سيكون ليستر سيتي الذي يمتاز بتشكيلته الجيدة وعمل مدربه الرائع مضيفاً أنّ الثقة خلال المباريات على ملعبه يجب دعمها في اللقاءات خارجه. مقابلات أوناي إيمري الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 1:10 دقيقة الشجاعة والمثالية سلاحا كلوب لتجاوز سيتي 2:24 دقيقة فينغر: "بايرن ميونيخ اتصل بي وطلبت مهلة للرد" 3:31 دقيقة مصر تفتتح المشوار بفوز مقنع على مالي 0:55 دقيقة كروس وغوريتسكا مجددا ضمن قائمة ألمانيا 1:38 دقيقة عودة موراتا إلى تشكيلة إسبانيا 0:37 دقيقة بلاتيني يطالب "ويفا" بمتأخرات رواتب ومكافأة وأتعاب 1:13 دقيقة ديدييه ديشان يتحدث عن وضعية غريزمان مع برشلونة 1:17 دقيقة لوسيان فافر يطمح للفوز على بايرن ميونيخ 0:35 دقيقة إبراهيموفيتش على أعتاب العودة لصفوف ميلان 0:45 دقيقة مباراة برشلونة وسلتا فيغو – التغطية الخاصة