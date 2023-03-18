وعاد تشلسي إلى إهدار النقاط مجدداً بعد تلقيه هدفاً في الدقيقة 89.

وحقق النادي اللندني انتصارين في المرحلتين الأخيرتين بعد سلسلة من خمس مباريات من دون فوز، ليعاود نزيف النقاط ويصعّب الصراع على المركز الرابع الذي يتخلف عنه بـ11 نقطة.

ورغم أنه لا يزال في المسابقة القارية وبإمكانه العودة إليها الموسم المقبل في حال تتويجه باللقب، أوقعته قرعة ربع النهائي بمواجهة ريال مدريد الاسباني الذي أقصاه من الدور ذاته الموسم الماضي في طريقه لتعزيز رقمه القياسي في البطولة محققًا لقبه الرابع عشر.

وتقدم تشلسي عبر البرتغالي جواو فيليكس الذي أحرز هدفه الأول على ملعب ستامفورد بريدج بتسديدة يسارية زاحفة من مشارف المنطقة إلى يسار الحارس (52).

عادل المالي عبدولاي دوكوريه برأسية من أمام المرمى (69) قبل أن يعيد الألماني كاي هافيرتس التقدم للبلوز من ركلة جزاء (76).

لكن الكلمة الاخيرة كانت للبديل إليس سيمز الذي نجح في التخلص من دفاع تشلسي وسدد كرة من الجهة اليمنى من داخل المنطقة (89).

ورفع تشلسي رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر فيما وصل رصيد إيفرتون إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

