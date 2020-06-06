إيغالو يفكّر في التراجع عن قرار الاعتزال دولياً من قبل beIN SPORTS June 6, 2020 12:58 0:43 دقيقة كشف المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، لاعب مانشستر يونايتد، أنه يفكر في التراجع عن قرار اعتزاله اللعب الدولياً، والذي كان اتخذه العام الماضي. -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة خطة بديلة في حال توقف منافسات الدوري الإيطالي 0:34 دقيقة رابطة الدوري الأميركي تجيز التدريبات بصورة كاملة 3:48 دقيقة تنظيم أولمبياد طوكيو رهن تطورات فيروس كورونا 0:46 دقيقة زهير فضال يتحدّث عن دربي إشبيلية 0:36 دقيقة استئناف منافسات كأس الاتحاد الإنكليزي في 27 يونيو 0:32 دقيقة تحديد موعد سوق الانتقالات في فرنسا 2:35 دقيقة الأرقام تتهاوى أمام رونالدو مجدداً 0:59 دقيقة أوبلاك يركز على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا 3:05 دقيقة فرايبورغ يصدم غلادباخ ويشغل قمة بايرن مع ليفركوزن 0:25 دقيقة الاتحاد الإيطالي يوافق على تطبيق التبديلات الخمسة