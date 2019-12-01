خرج أرسنال بالتعادل الإيجابي 2-2 أمام مضيفه نوريتش ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الأحد، بفضل ثنائية للغابوني بيار إيميريك أوبامينانغ في المباراة الأولى للنادي تحت إشراف السويدي فريدي ليونغبرغ بعد إقالة الإسباني أوناي إيمري الجمعة.

وكانت إدارة المدفعجية قد أقالت إيمري الجمعة على خلفية النتائج السيئة للفريق آخرها الخسارة على أرضه (1-2) أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني ضمن منافسات دور المجموعات من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس.

وبات أرسنال في المركز الثامن برصيد 19 نقطة من اربعة انتصارات فقط هذا الموسم، سبعة تعادلات وثلاث هزائم، خلف شيفيلد السابع ومفاجأة الموسم بفارق الأهداف الذي خرج بالتعادل 1-1 أمام ضيفه ولفرهامبتون في مباراة أقيمت في الوقت ذاته.

وافتتح الفنلندي تييم بوكي النتيجة لأصحاب الأرض بعد أن وصلته كرة في العمق من كيني ماكلين، استلمها وروضها لنفسه أمام أربعة لاعبين وسددها نحو المرمى، ارتدت من المدافع الألماني شكودران مصطفي لتخدع الحارس ومواطنه بيرند لينو وتكمل طريقها إلى الشباك (21).

وهو الهدف السابع لبوكي هذا الموسم في الدوري المحلي والأول له منذ ثماني مباريات في البرميرليغ.

وعادل أرسنال النتيجة من ركلة جزاء مثيرة للجدل تحصل عليها بعد أن لمس المدافع الألماني كريستوف زيميرمان الكرة بيده، انبرى لها أوباميانع لكن الحارس الهولندي تيم كرول تصدى لها ببراعة (26). إلا أن الإعادة أظهرت أن لاعبين من نوريتش دخلوا إلى المنطقة قبل أن يلمس أوباميانغ الكرة ليلجأ الحكم إلى تقنية المساعدة بالفيديو "VAR" ويأمر بإعادة الركلة التي نجح هذه المرة المهاجم في تسجيلها مسدداً الكرة في الزاوية نفسها مرسلاً كرول في الاتجاه المعاكس (29).

وتقدم نوريتش في النتيجة من هجمة مرتدة متقنة مع نهاية الشوط الأول بدأها بوكي بافتكاك الكرة، مرّرها إلى الكوبي أونيل هرنانديز على الجهة اليسرى انطلق بها منفرداً قبل أن يمرر إلى تود كانتويل الآتي من الخلف إلى داخل المنطقة، وضعها على يسار لينو (45+2).

وعادل أوباميانغ النتيجة بعد أن وصلت الكرة من ركنية إلى مصطفي داخل المنطقة سددها نحو المرمى ارتدت من الدفاع قبل أن تصل إلى لاعب بوروسيا دورتموند السابق الذي لم يتردد في إسكانها الشباك رافعاً رصيده إلى عشرة أهداف في الدوري هذا الموسم (57).

هدد أصحاب الأرض مرمى الضيوف بحثاً عن هدف الفوز إلا أن لينو والقائم الأيسر كانا في المرصاد لمحاولة ماكلين (60)، قبل أن يتصدى الألماني لتسديدة بوكي (63).

في المباراة الأخرى، خرج شيفيلد يونايتد وولفرهامبتون متعادلين 1-1 من اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأخير.

وافتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة الثانية من اللقاء عبر الفرنسي ليس موسيه قبل أن يعادل الايرلندي مات دوهيرتي النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 64.