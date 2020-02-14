أسرع الثلاثيات في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز من قبل beIN SPORTS February 14, 2020 18:18 3:02 دقيقة شهد الدوري الإنكليزي الممتاز منذ بدايته وحتى الآن إحراز ثلاثمائة وثلاث وثلاثين ثلاثية هاتريك. وفي ما يلي سنتعرف على أسرع هذه الثلاثيات في تاريخ البريمييرليغ. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 1:15 دقيقة الذوادي: المونديال سيسهم بخدمة أهداف قطر التنموية 0:51 دقيقة بين ديفيس ولو تشيلسو يعودان إلى تدريبات توتنهام 1:19 دقيقة مواجهة فالنسيا وأتليتيكو مدريد تكتسي بالندية 1:12 دقيقة مستقبل دوناروما مع ميلان مجهول 0:25 دقيقة البرتغال وبلجيكا وكرواتيا وسويسرا في الدوحة 1:22 دقيقة كلوب يجهل مصير صلاح في الألعاب الأولمبية 1:19 دقيقة درجال يأمل بتغيير النظام الأساسي للاتحاد العراقي 3:02 دقيقة أسرع الثلاثيات في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز 0:52 دقيقة كابيلو حاول التعاقد مع ميسي 0:55 دقيقة بارتوميو: "نحن نساهم في تنمية مدينة برشلونة"