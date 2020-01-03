أستون فيلا يعلن عن غياب حارس مرماه توم هيتون ومهاجمه ويسلي حتى نهاية الموسم January 3, 2020 14:31 0:24 دقيقة أعلن أستون فيلا غياب حارسه توم هيتون ومهاجمه ويسلي عن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم لأسباب صحية. النادي أوضح أن اللاعبين تعرضا إلى إصابة في رباط الركبة خلال الفوز على بيرنلي بهدفين لواحد. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:19 دقيقة مقترح جديد من دجوكوفيتش ونادال بشأن بطولات التنس 0:24 دقيقة ضربة موجعة لأستون فيلا ! 0:37 دقيقة إبراهيموفيتش جاهز لمساعدة ميلان على النهوض ! 2:23 دقيقة شابوفالوف يُسقط تسيتسيباس 3:11 دقيقة زيارة لافتة لدجوكوفيتش وبارتي لمحميات "دب الكوالا" 3:21 دقيقة نجوم بين مطرقة التمديد وسندان الرحيل 2:04 دقيقة برشلونة الأكثر إنفاقاً وريال مدريد ثانياً 1:47 دقيقة صفقة انضمام الحارس نوبل لبايرن ميونيخ تثير الجدل 2:02 دقيقة خسائر تشيلسي في 2019 بلغت 128 مليون دولار 11:48 دقيقة موجز الأخبار