تغلب أستون فيلا على نيوكاسل بهدفين سجلهما مهاجمه الجديد داني إينغز بضربة مقصية رائعة (في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن يضيف الجناح الهولندي أنور الغازي الثاني من ركلة جزاء (62).

وعاد إيفرتون بالتعادل من أرض ليدز بهدفين لمثلهما.

وسجل للأول دومينيك كالفرت لوين (30 من ركلة جزاء) وديميراي غراي (50)، وللثاني البولندي ماتيوش كليش (41) والبرازيلي رافينيا (72).

كما تعادل كريستال بالاس مع برنتفورد سلبا.

في المقابل، تغلّب برايتون على ضيفه واتفورد 2-صفر.

وسجل برايتون هدفيه بواسطة شاين دافي من كرة رأسية قوية اصطدمت بالعارضة وتهادت في الشباك (10) قبل أن يضيف الفرنسي نيل موباي الهدف الثاني بتسديدة قوية (41).