أزمة ثقة تخيّم على كرة القدم الإنكليزية من قبل beIN SPORTS April 7, 2020 10:52 2:19 دقيقة أزمة ثقة كبيرة تخيم على كرة القدم الإنكليزية المحترفة على خلفية تخفيض رواتب العاملين في الأندية دون اللاعبين. واللاعبون بدورهم يريدون آليةً لمعرفة كيف ستوجه الأموال التي ستقتطع من رواتبهم لمكافحة تفشي وباء كورونا. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:38 دقيقة جهود سودانية مشتركة لمكافحة وباء كورونا 0:31 دقيقة مبادرة من الوداد البيضاوي لمحاربة وباء كورونا 0:50 دقيقة دوري أبطال أوروبا قد يستكمل في أغسطس ! 2:19 دقيقة أزمة ثقة تخيّم على كرة القدم الإنكليزية 0:18 دقيقة رسالة من رونالدينيو لعشاقه 0:41 دقيقة موراتي: "التعاقد مع ميسي لم يعد حلما مستحيلا" 11:56 دقيقة موجز الأخبار 0:26 دقيقة وفاة أنتيتش الوحيد الذي درب أتلتيكو وريال وبرشلونة 0:53 دقيقة تشيفيرين يعتبر ليفربول بطلاً للدوري الإنكليزي