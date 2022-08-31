وسجّل للـ"غانرز" كل من البرازيلي غابريال جيسوس (30) ومواطنه غابريال مارتينيلي (77).

في المقابل بصم البرازيلي دوغلاس لويز على الهدف الوحيد للفريق الخاسر (74).

وبهذا الفوز حافظ فريق المدفعجية على صدارة البريميرليغ برصيد 15 نقطة محققًا العلامة الكاملة إلى حد الآن.

بينما تجمّد رصيد أستون فيلا عند 3 نقاط في المرتبة التاسعة عشرة.

وأصبح جيسوس أول لاعب من صفوف أرسنال يساهم في أكثر من 5 أهداف في أول 5 مباريات له بالدوري الإنكليزي الممتاز.

كما عادل أرسنال أفضل بداية له بعد 5 جولات من الدوري الإنكليزي الممتاز المسجلة موسم 2004-2005 بواقع 5 انتصارات.



