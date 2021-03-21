وجاءت انطلاقة المباراة نارية من قبل أصحاب الأرض الذين ضربوا بقوة محرزين ثلاثة أهداف متتالية في الشوط الأول عن طريق جيسي لينغارد في الدقيقة 16 وجارود بوين في الدقيقة 17 قبل أن يحرز التشيكي توماس سوتشيك ثالث الأهداف في الدقيقة 32.

وانتفض المدفعجية مع نهاية الشوط الأول بفعل النيران الصديقة إذ عاد سوتشيك لاعب وسط وست هام وأحرز الهداف الأول لأرسنال في مرمى فريقه بالخطأ، قبل أن يكرر مدافع "المطارق" كريغ داوسون نفس الأمر ويحرز الهدف الثاني للضيوف بالخطأ أيضاً في مرماه.

وفي الدقيقة 82 تعادل المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت لأرسنال بضربة رأس متقنة لتنتهي المباراة على وقع التعادل المثير (3-3).

ورفع وست هام رصيده بذلك إلى 49 نقطة في المركز الخامس فيما تقدم أرسنال للمركز التاسع مؤقتاً بعد أن أصبح رصيده 42 نقطة.

مواجهة مثيرة

ونجح وست هام في افتتاح التسجيل في الدقيقة 15، بعدما استلم لينغارد كرة على حدود منطقة الجزاء، فهيأها لنفسه وسدد صاروخية أسكنها إلى يسار الحارس.

وأضاف وست هام الهدف الثاني بعد دقيقتين، إذ نفذ لينغارد مخالفة سريعة باغت بها دفاع أرسنال، ومرر الكرة إلى بوين داخل منطقة الجزاء، الذي سددها قوية في المرمى (17).

وأحرز وست هام الثلاثية في الدقيقة 32، حينما لمست عرضية قدم سوتشيك وسكنت الشباك.

وقلص أرسنال الفارق في الدقيقة 38 بعدما تابع لاكازيت عرضية أرضية من الجانب الأيمن، مسدداً كرة قوية اصطدمت بقدم سوتشيك وسكنت الشباك.

وسجل أرسنال الهدف الثاني في الدقيقة 61، بعدما فشل كريغ داوسون في إبعاد الكرة وحولها بالخطأ في مرماه.

ونجح المدفعجية في إدراك التعادل في الدقيقة 82، بعدما أرسل الإيفواري نيكولاس بيبي عرضية ارتقى لها لاكازيت وحولها برأسه في الشباك، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.