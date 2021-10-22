وانتصر أرسنال على أستون فيلا 3-1 يوم الجمعة في افتتاح مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي ليحسن موقعه مؤقتاً على جدول الترتيب.

ووقع الغاني بارتي على الهدف الأول (23) قبل أن يضيف الغابوني أوباميانغ الهدف الثاني بعد إهداره لركلة جزاء 45+6 ومن ثم وقع سميث روي على الهدف الثالث 56.

ونجح البديل الواعد جاكوب رامسي (20 عاماً) في تسجيل الهدف الشرفي لأستون فيلا (82).

وهذا الانتصار الأول لأرسنال بعد تعادلين بينما تلقى أستون فيلا هزيمته الثالثة توالياً.

ورفع أرسنال رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً فيما تجمّد رصيد الخاسر عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتاً أيضاً.