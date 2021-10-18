

تعادل كريستال بالاس مع مضيفه أرسنال 2-2 يوم الإثنين في الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

ومنح الغابوني أوباميانغ الأفضلية لأصحاب الأرض مع الدقيقة الثامنة وأتيحت لأرسنال أكثر من فرصة لتعزيز التقدم لكن النتيجة بقيت على حالها حتى نهاية الشوط الأول.

وعدّل البلجيكي بينتيكي النتيجة مبكراً (50) قبل أن يسجّل الفرنسي إدوار هدف التقدم (73).

وأهدى الفرنسي لاكازيت أرسنال التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليقفز أرسنال للمركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، ويرفع كريستال بالاس رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع عشر.