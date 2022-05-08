وقاد إيدي نيكيتاه فريقه أرسنال لتجاوز عقبة ضيفه ليدز يونايتد 2-1 اليوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجّل نيكيتاه ثنائية أرسنال في وقت مبكر (5 و10) قبل أن تزداد مصاعب الخاسر بطرد أيلينغ (27).

ولم يتمكن الضيف من تعديل النتيجة، إذ اكتفى بهدف الإسباني دييغو يورينتي (66).

وصار رصيد أرسنال 66 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن تشيلسي الثالث وأربع نقاط عن توتنهام الخامس.

وفي الجانب الآخر تراجع ليدز يونايتد إلى المركز الثامن عشر بـ34 نقطة بعد فوز إيفرتون على ليستر سيتي خارج أرضه 2-1.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس عشر متقدماً بفارق نقطة عن ليدز وبيرنلي السادس عشر.

وفي مباراة أخرى تمكن وست هام من الفوز برباعية نظيفة على مضيفه نوريتش سيتي الهابط من الدوري الممتاز.

وشهدت المواجهة تألق الجزائري سعيد بن رحمة الذي بصم على هدفين من أهداف فريقه الأربعة (12 و45+3)، بينما تكفّل الجامايكي أنطونيو (30) والأرجنتيني لانزيني (من ركلة جزاء 65) بالهدفين الآخرين.

ورفع وست هام رصيده إلى 55 نقطة في المركز السابع بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد السادس.