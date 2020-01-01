حسم أرسنال القمة التقليدية أمام ضيفه مانشستر يونايتد وفاز عليه بثنائية نظيفة، اليوم الأربعاء، في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

سجل ثنائية أرسنال الإيفواري نيكولاس بيبي في الدقيقة (8) واليوناني سوكراتيس (43).

وهو الفوز الأول للنادي اللندني على أرضه في الدوري منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي والثاني في 16 مباراة في جميع المسابقات (مع مباراة اليوم).

وكان أرتيتا قد عيّن مدرباً للمدفعجية في 20 كانون الأول/ديسمبر الفائت خلفاً لمواطنه أوناي إيمري، حيث تعادل مع بورنموث أولا قبل أن يسقط أمام ضيفه تشيلسي في المرحلة السابقة.

وكانت الفرصة متاحة أمام يونايتد لتقليص الفارق إلى نقطتين فقط مع تشيلسي الرابع في حال الفوز، إلا أن رصيده تجمد عند 31 نقطة في المركز الخامس، في حين رفع أرسنال رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر.

- نهاية المباراة بفوز مستحق وهام لأرسنال.

(89) - مانشستر يونايتد يرمي المنديل ويكتفي بمتابعة محاولات أرسنال على مرمى دي خيا.

(80) - أرسنال يستمر في البحث عن الهدف الثالث من خلال الهجمات المرتدة، حيث قاد تشاكا احداها ومرّر للاكازيت الذي فشل في ترويض الكرة وأهدر فرصة محقّقة للتسجيل.

(70) - أرسنال يلعب أفضل مبارياته هذا الموسم ويسير بثبات نحو تحقيق فوز ثمين أمام منافس تقليدي كان سيئاً على جميع المستويات.

(61) - أوزيل يقود هجمة مرتدة لأرسنال ثم يمرّر لأوبامينغ الذي مرّر بدوره لألكسندر لاكازيت الذي لم يفلح في التعامل مع الكرة مع مضايقة دفاع يونايتد.

(59) - أول فرصة حقيقية ليونايتد جاءت من تمريرة ذكية من ماتيتش لأندرياس بيريرا الذي سدّد بقوة في الشباك الصغيرة.

(55) - بعد مرور 10 دقائق على انطلاق الشوط الثاني لم يظهر يونايتد أية بوادر على الوصول إلى إلى مرمى لينو، فيما بدا أرسنال واثقاً وهادئاً.

- نهاية الشوط الأول بتفوق مستحق لأرسنال الذي فرض سيطرة كاملة على الشياطين الحمر وتمكن من تسجيل هدفين وضعاه على الطريق الصحيح للفوز بالمواجهة في انتظار النصف الثاني من المباراة.

(43) - بيبي يلعب ركنية على رأس لاكازيت الذي ارتقى برأسه وسدّد لكن دي خيا تصدى وأعادها أمام المدافع اليوناني سوكراتيس الذي تمكن من تسجيل الهدف الثاني لأرسنال.

(38) - أفضل لاعب في الشوط الأول، نيكولاس بيبي يتلاعب بالدفاع ويسدّد كرة مميّزة تجاوت مهارة دي خيا وأعادها القائم.

(33) - الأوروغيوياني لوكاس توريرا يتلقى تمريرة من نيكولاس بيبي يتجاوز الدفاع ويسدّد زاحفة مرت قريبة من مرمى دي خيا.

(25) - بعد انتصاف الشوط الأول لم يظهر مانشستر يونايتد أي قدرة على تهديد مرمى الحارس لينو وسيطرت العشوائية على محاولات أبناء المدرب سولشار.

(10) - الإيفواري المميز نيكولاس بيبي يتلاعب بدفاع يونايتد ويلعب عرضية لأوباميانغ لكن الغابوني سدّدها فوق المرمى.

(8) - أرسنال يبدأ المباراة بقوة، البوسني كولاسيناتش يمرر كرة تصل للإيفواري نيكولاس بيبي الذي لم يجد صعوبة في منح التقدم لأصحاب الأرض.

- انطلاق القمة التقليدية وسط تطلعات جماهيرية كبيرة، حيث يبحث أرسنال على فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد ميكيل أرتيتا ويسعى يونايتد إلى تأكيد سجله المميز أمام كبار الدوري الممتاز هذا الموسم.

تشكيلة مانشستر يونايتد

تشكيلة أرسنال