وبدت الفرصة ملائمة تماماً الأحد أمام أرسنال للتخلص من لعنة التعادلات وتحقيق فوزه الثاني فقط في آخر تسع مراحل، بمواجهته فريقاً لم يذق طعم الفوز على الفريق اللندني في أيّ من المواجهات الـ11 السابقة التي جمعتهما في الدوري الممتاز.

لكن "المدفعجية" فشلوا في تحقيق فوزهم على منافسيهم ليحققوا بذلك أسوأ نتيجة في تاريخهم من حيث عدد الانتصارات بعد 25 مرحلة (6 انتصارات فقط).

وبدا أرسنال عاجزاً عن الوصول إلى شباك مضيفه الذي أسقط ليستر سيتي (2-1) ومانشستر يونايتد (2-صفر) في المرحلتين الماضيتين، وذلك على الرغم من استعادته خدمات الهداف الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ من الإيقاف لثلاث مباريات.

ورفع أرسنال رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف أمام ساوثهامبتون ونيوكاسل وبيرنلي.

وجاء الشوط أول مملاً وغابت عنه الفرص الحقيقية عن المرميين، باستثناء واحدة لبيرنلي في الدقيقة 19 حين وصلت الكرة الى آشلي وود فسيطر عليها ثم حضرها لجاي رودريغيز الذي سددها مباشرة، لكن الحارس الألماني برند لينو تألق وأنقذ فريقه.

ولم يتغير الوضع كثيراً في الشوط الثاني، ما دفع أرتيتا إلى اخراج الألماني مسعود أوزيل واستبداله بجو ويلكوك من دون أن ينجح الأخير أيضاً في خلق الفارق ومساعدة أرسنال على الوصول إلى شباك نيك بوب، بل كان بيرنلي الأقرب لخطف هدف التقدم لكن الحظ عاند جاي رودريغيز بعدما ارتدت محاولته من العارضة (77).

ويلعب لاحقاً في ختام المرحلة توتنهام مع مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين.