أرتيتا: "مواجهة ليفربول مهمة صعبة" September 26, 2020 13:51 1:01 دقيقة قبل مواجهة ليفربول الإثنين في أنفيلد، اعتبر ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن مواجهة بطل إنكلترا مهمة صعبة دائما سواء بحضور جماهيري أو من دونه مضيفا أن الفوز على الريدز يحتاج لتحضير جيد، وأداء متوازن طوال اللقاء. مقابلات ميكيل أرتيتا الدوري الإنكليزي الممتاز أرسنال ليفربول -آخر الفيديوهات 1:01 دقيقة فرنانديش: "كان من الممكن أن تكون النتيجة مغايرة" 6:35 دقيقة مانشستر يونايتد يحقق فوزاً دراماتيكياً على برايتون 0:42 دقيقة روسي سينتقل الى فريق ياماها الرديف 0:56 دقيقة كلوب يُشيد بأداء نابي كيتا 1:09 دقيقة كاسبر شمايكل: "مواجهة سيتي ستكون صعبة" 1:19 دقيقة كولمان: "الفريق جاهز لمواجهة كريستال" 1:01 دقيقة أرتيتا: "مواجهة ليفربول مهمة صعبة" 1:16 دقيقة محرز: "يجب الاستفادة من الأخطاء" 1:01 دقيقة مانيه: "الفريق مطالب بأن يكون مستعداً" 2:32 دقيقة إنتر يستهل مشواره في "الكالتشو" بملاقاة فيورنتينا