أرتيتا: "ثقة الأنصار والإدارة ضرورية لتجاوز المصاعب" من قبل beIN SPORTS December 29, 2020 10:43 1:07 دقيقة قبل مواجهة برايتون قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إن ثقة الأنصار والإدارة ضرورية لتجاوز المرحلة الحرجة التي يمر بها الـ"مدفعجية". مقابلات ميكيل أرتيتا الدوري الإنكليزي الممتاز أرسنال برايتون -آخر الفيديوهات 4:04 دقيقة عبد الرحمن نادر يرنو للتألق مع فينيكس صنز 1:00 دقيقة سولشار يمتدح كافاني 1:07 دقيقة أرتيتا يطلب الدعم من إدارة وأنصار أرسنال 0:27 دقيقة إصابة غابريال مدافع أرسنال بفيروس كورونا 1:58 دقيقة "سبيس جام" يتوج بلقب دوري كرة السلة القطري للسيدات 1:07 دقيقة ماذا قال أنور الغازي بعد التعادل مع تشيلسي؟ 1:40 دقيقة برشلونة يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد 0:19 دقيقة تشيلسي يكتفي بالتعادل أمام أستون فيلا 3:06 دقيقة السد يتعادل مع قطر 2:13 دقيقة ليستر يفلت من الهزيمة