أربعة أخطاء لتقنية الفيديو في أربع مراحل في الدوري الإنكليزي

وأقر رايلي بحصول هذه الأخطاء في المراحل الأربع التي أقيمت حتى الآن وهي: هدف السويسري فابيان شار لصالح نيوكاسل ضد واتفورد (احتساب الهدف على رغم وجود لمسة يد على زميل شار اسحاق هايدن)، عدم رفع البطاقة الحمراء في وجه لاعب ليستر البلجيكي يوري تيليمانز بعدما داس على لاعب بورنموث كالوم ويلسون، عدم منح مانشستر سيتي ركلة جزاء ضد بورنموث بعد عرقلة الإسباني دافيد سيلفا، وعدم منح ركلة مماثلة لوست هام ضد نوريتش.

وقال رايلي لشبكة "سكاي سبورتس" الإنكليزية بعد اجتماع عقد الخميس مع مسؤولي الأندية "إذا نظرتم إلى المراحل الأربع التي أقيمت حتى الآن، تم التدقيق في 227 حالة".

وتابع "من أصل تلك الحالات، غيّرنا ستة قرارات، وأعتقد أنه كان يجب علينا تغيير عشرة في الإجمال"، معتبرا أن ذلك "يؤشر إلى أين يمكن لتقنية الفيديو أن تساعد وتوفر قيمة مضافة للعبة. لكنه يظهر أيضا أن الأمر ما زال يتعلق بطريقة تحكيم مباراة في الدوري الممتاز على أرض الملعب".