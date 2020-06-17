المباراة دشنت عودة الفريقين إلى منافسات الدوري الإنكليزي بعد غياب دام لمئة يوم بسبب توقف البطولة تأثراً بجائحة فيروس كورونا المستجد.

أقيم اللقاء في استاد الاتحاد معقل حامل اللقب، الذي تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع في الشوط الأول (45+2) إثر خطأ كارثي من لويز الذي هيأ الكرة بغرابة لرحيم ستيرلنغ فسددها الأخير في مرمى الحارس الألماني لينو محرزاً الهدف الأول، وفي الدقيقة 51 حصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء تسبب فيها لويز وطرد بعدها، فانبرى لها الدولي البلجيكي كيفين دي بروين محرزاً ثاني أهداف سيتي.

واصابت أخطاء لويز إضافة إلى طرده المستحق لاعبي المدفعجية بالإحباط إضافة إلى انهيارهم على الصعيد البدني فانفتحت دفاعاتهم تماماً واستقبلت شباكهم الهدف الثالث الذي سجله فيل فودين في الدقيقة 91.

بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بعد أن حقق انتصاره التاسع عشر مقابل 3 هزائم و7 تعادلات، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 40 نقطة في المركز التاسع.

