والانتصار هو الثاني على التوالي لفريق المدفعجية فواصل استفاقته عقب أسوأ انطلاقة له في تاريخ مشاركاته في الدوري الممتاز، إذ خسر في أول ثلاث مباريات له في الموسم الحالي.

وتمكن النرويجي مارتن أوديغارد من اقتناص الفوز الغالي للمدفعجية بهدف أحرزه من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 30.

ورفع الأرسنال رصيده بذلك إلى 6 نقاط فتقدم إلى المركز الثاني عشر، كما أنه خرج بشباكه نظيفة للمباراة الثانية توالياً إلا أنه لازال يعاني بشدة على الصعيد الهجومي إذ سجل الفريق اللندني هدفين فقط في خمس مباريات.

من جانبه استمر أداء بيرنلي المتراجع هذا الموسم وظل في المركز التاسع عشر برصيد نقطة وحيدة.

وضمن المرحلة ذاتها حقق واتفورد فوزه الثاني في البطولة بتغلبه على مستضيفه نوريتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف. وافتتح إمانويل دينيس التسجيل للفريق الفائز في الدقيقة 17 ثم تعادل الفنلندي تيمو بوكي مهاجم نوريتش لفريقه في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني تألق مهاجم واتفورد السنغالي إسماعيلا سار من تسجيل هدفين في الدقيقتين 63 و82 على التوالي.

وأصبح بذلك الألماني دانييل فاركيه مدرب نوريتش هو أول مدرب يخسر 15 مباراة متتالية مع نفس الفريق في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز

الفوز رفع رصيد واتفورد إلى 6 نقاط في المركز العاشر فيما واصل نوريتش أداءه السيئ فتكبد الخسارة الخامسة على التوالي واستمر بدون أي نقاط في المركز الأخير.



