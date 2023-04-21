انتفض آرسنال في الدقائق الأخيرة ليتجنب الهزيمة أمام ضيفه ساوثهامبتون 3-3 يوم الجمعة ضمن الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتقدم ساوثهامبتون بشكل مفاجئ مع الدقيقة الأولى بهدف الأرجنتيني ألكاراز قبل أن يصنع الأخير الهدف الثاني الذي حمل توقيع لاعب آرسنال السابق والكوت (14).

وذلّل البرازيلي مارتينيلي الفارق في الدقيقة العشرين لكن آرسنال لم يتمكن من إدراك التعادل في الشوط الأول.

وأضاف الكرواتي كاليتا الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة السادسة والستين ليضع آرسنال في موقف محرج أمام جماهيره.

وجاءت انتفاضة آرسنال في الدقائق الأخيرة من اللقاء عندما سجّل النرويجي أوديغارد الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي ومن ثم جاء الدور على ساكا الذي سجّل التعادل في الدقيقة التسعين.

وهذا التعادل الثالث توالياً في الدوري لآرسنال ليرفع رصيده إلى 75 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط عن سيتي مع مباراتين أقل للأخير، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الأخير.