آرسنال يسيطر على جوائز الشهر في الدوري الإنكليزي الممتاز من قبل beIN SPORTS January 13, 2023 17:22 0:58 دقيقة سيطر نادي آرسنال على جوائز الشهر في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد فوز المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بجائزة أفضل مدرب ونيل لاعبه النرويجي مارتن أوديغارد لجائزة اللاعب الأفضل. تقارير إخبارية ميكيل أرتيتا الدوري الإنكليزي الممتاز مارتن أوديغارد -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة رونالدو يزور ريال مدريد في الرياض 22:16 دقيقة شاهد وقائع حفل افتتاح "شان" الجزائر 2022 3:45 دقيقة تعرف على آخر أخبار الميركاتو الشتوي 0:25 دقيقة تغيير مواعيد مباراتي نصف نهائي خليجي 25 1:20 دقيقة كلوب يشدد على صعوبة مباراة برايتون ويهنئ صلاح 0:43 دقيقة قنواتنا ستبث مباراة سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر 1:10 دقيقة قطر والبحرين في نصف نهائي خليجي 25 0:58 دقيقة آرسنال يسيطر على جوائز الشهر في البريميرليغ 1:00 دقيقة بعثة بايرن ميونيخ تغادر العاصمة القطرية الدوحة 0:32 دقيقة فان دي بيك يغيب عن مانشستر يونايتد لنهاية الموسم