وكان المدفعجية فقدوا أربع نقاط في آخر مباراتين ما سمح للملاحق مانشستر سيتي بتقليص الفارق إلى أربع نقاط فقط.

مواجهة أرسنال وساوثهامبتون موعدك معها سيكون اليوم الجمعة في الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة وستبث عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

