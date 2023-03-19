آرسنال للتمسك بالصدارة من قبل beIN SPORTS March 19, 2023 13:40 2:59 دقيقة يسعى آرسنال لتثبيت سيطرته على صدارة جدول ترتيب البريميرليغ قبل استراحة الفيفا الأخيرة هذا الموسم عندما يستقبل نادي كريستال بالاس الذي يخوض لقاء ملعب الامارات بدون مدربه الفرنسي باتريك فييرا الذي اُقيل قبل يومين من مواجهة الغنرز. الدوري الإنكليزي الممتاز آرسنال كريستال بالاس -آخر الفيديوهات 3:25 دقيقة الأولمبية القطرية تكشف خارطتها الجديدة 0:30 دقيقة تأجيل مباراة الأخضر الليبي مع ضيفه مارومو غالانتس 2:59 دقيقة آرسنال للتمسك بالصدارة 2:15 دقيقة فيا وسيدروف يستعيدان ذكريات الكلاسيكو 3:56 دقيقة ريال مدريد يصل إلى الكلاسيكو بين يقين وشكوك 0:37 دقيقة الكلاسيكو: برشلونة - ريال مدريد (التغطية الخاصة) 2:45 دقيقة ماذا سيفعل تشافي في أول كلاسيكو له على كامب نو؟ 4:39 دقيقة أتليتيكو مدريد يتجاوز مطب فالنسيا بنجاح 4:36 دقيقة شبيبة القبائل إلى ربع نهائي دوري الأبطال 4:08 دقيقة إيفرتون يفرض التعادل على تشلسي في الوقت القاتل