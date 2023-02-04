آرسنال في مهمة محفوفة بالمخاطر أمام إيفرتون February 4, 2023 10:11 3:15 دقيقة في مهمة محفوفة بالمخاطر يحل فريق آرسنال متصدر ترتيب البريمييرليغ ضيفاً على ملعب غوديسون بارك حيث يسعى لانتزاع نقاط المباراة الثلاث من إيفرتون من أجل توسيع الفارق بينه وبين ملاحقه مانشستر سيتي. وسيخوض إيفرتون اللقاء بقيادة مدربه الجديد شون دايتش. تقارير إخبارية إيفرتون الدوري الإنكليزي الممتاز آرسنال -آخر الفيديوهات 3:28 دقيقة اختتام ورشة العمل للحكمات المشاركات في كأس العالم 0:39 دقيقة مواجهة منتظرة بين الوداد والهلال 2:50 دقيقة سياتل ساوندرز يستعد لمواجهة الأهلي المصري 3:31 دقيقة الجزائر أمام فرصة تاريخية للفوز باللقب 3:29 دقيقة باريس سان جيرمان يواجه تولوز بغياب مبابي ونيمار 2:27 دقيقة مانشستر يونايتد لمواصلة نتائجه الإيجابية 3:15 دقيقة آرسنال في مهمة محفوفة بالمخاطر أمام إيفرتون 0:37 دقيقة العطية ينهي المرحلة الأولى من رالي حائل متصدراً 2:58 دقيقة فولهام يفرض التعادل على تشلسي 3:23 دقيقة منتخب مدغشقر يحرز المركز الثالث في "شان 2022"